TÜRK-İŞ: Yoksulluk sınırı 85 bin lirayı geçti

TÜRK-İŞ 'Haziran 2025 Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 85 bin lirayı aştı. Açlık sınırı ise 26.115,18 TL'ye yükseldi.

TÜRK-İŞ Konfederasyonu, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişimlerinin aile bütçesine etkilerini belirlemek amacıyla her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği araştırmanın Haziran 2025 sonuçlarını yayımladı.

AÇLIK SINIRI 26 BİNİ AŞTI

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken asgari aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 26.115,18 TL olarak hesaplandı. Gıda harcamasına ek olarak giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer zorunlu harcamalarla birlikte hane halkının yapması gereken toplam aylık harcama tutarı, yani yoksulluk sınırı, 85.065,75 TL’ye yükseldi.

Bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti ise bu ay 33.586,82 TL olarak belirlendi. Bu rakam, mevcut asgari ücretin 11.482 TL üzerinde bulunuyor.

MUTFAK ENFLASYONU YILLIK YÜZDE 37,6’YI BULDU

TÜRK-İŞ verilerine göre, mutfak enflasyonu, yani dört kişilik bir ailenin sadece gıda için yapması gereken zorunlu harcama tutarındaki değişim, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,08 arttı.

On iki aylık değişim oranı yüzde 37,60 olurken, yıllık ortalama artış ise yüzde 44,58 olarak kaydedildi. 2025 yılının ilk altı ayındaki toplam artış oranı da yüzde 23,87 olarak gerçekleşti.