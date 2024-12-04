Türk-İş zam oranı için hükümeti bekleyecek

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, 10 Aralık’ta başlayacak olan asgari ücret komisyonu görüşmeleri öncesinde Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) üyeleri ile bir araya geldiği toplantıda asgari ücret tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk-İş Genel Merkezi’nde ekonomi muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Atalay, "Biz bu ülkenin yüzde 40’ıyız. Yeri gelince bu ülkenin işçileri yapılması gerekeni yaparlar" dedi.

Atalay, asgari ücret zammının çalışanların maaşlarına 1 Şubat’ta yansıyacak olmasına rağmen, 150 gündür ülke olarak asgari ücretin konuşulduğunu ifade etti. Atalay, “Bunlar 17 bin liranın ne olduğunu bilmiyorlar, o parayla bir hafta yaşayabilirler mi? Denesinler bakalım. İşçileri işverenlerin merhametine bırakmayın. Biz Meclis’te ya da başka yerlerde kapı kapı dolaşıp sürekli ağlayalım mı? Biz bu ülkenin yüzde 40’ıyız. Yeri gelince bu ülkenin işçileri yapılması gerekeni yaparlar” ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı’nın asgari ücrete yüzde 25’in üzerinde artışı doğru bulmadığı yönündeki açıklamalarına tepki gösteren Atalay, “Asgari ücret ile ilgili algı operasyonu yapılıyor. Asgari ücret enflasyona sebep değil. İnsan gibi yaşayacak, nefes alacak bir ücret tespit edilmeli. Önümüzdeki hafta komisyon toplanarak rakamları tespit edecek. Önce hükümet ve işveren rakamı açıklayacak, sonra biz rakamımızı açıklayacağız” dedi.

Atalay, resmi açıklama yapılmadığını belirterek “Tek duyduğumuz, Çalışma Bakanı’nın ‘işçiyi enflasyona ezdirmeyeceğiz’ açıklaması” diye konuştu.