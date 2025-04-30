TÜRK-İŞ’e taban resti: Alandayız

İşçiler, emeğin bayramı 1 Mayıs’a hazırlanıyor. İstanbul’da DİSK, KESK, TTB, TMMOB başta olmak üzere emek ve demokrasi güçleri ile siyasi partilerin buluşma adresi Kadıköy, Ankara’da ise Tandoğan Meydanı buluşma adresi oldu.

Türk-İş İstanbul’da Kartal Meydanı’nda miting yapma kararı aldı. Konfederasyon Ankara’da ise resmi tatil olan 1 Mayıs günü Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yapılacağını açıkladı. Yurt genelinde ise konfederasyona bağlı sendikalar için net bir program açıklanmadı.

İşçi sınıfının alanlarda olduğu bir günde Türk-İş’in bakanlık önünde açıklama yapma kararına tepki gösteren üye sendikalar Tez Koop İş, Yol İş ve Basın İş, işçilerin alın teri döktüğü her işyerinden çıkarak alanlarda, meydanlarda buluşacağını bildirdi. Sendikalar, 1 Mayıs’ı Ankara Tandoğan Meydanı’nda, diğer emek ve meslek örgütleriyle birlikte kutlayacak. Sendikalardan yapılan çağrıda 1 Mayıs günü saat 12.00’de Sezenler Sokak’ta buluşarak Tandoğan Meydanı’na yürüneceği belirtildi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesi de üyelerine Ankara Kültür Merkezi önünde saat 11.30’da buluşarak Tandoğan’a yürüme çağrısı yaptı.