Türk-İş’in asgari ücret talebi belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını dün (12 Aralık) gerçekleştrdi. Komisyon'a işçi kesimi katılmazken masada da herhangi bir rakam konuşulmadı.

Komisyon'un toplantısına katılmayan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na taleplerini sunan bir mektup kaleme aldı. Sözcü'de yer alan habere göre Türk-İş herhangi bir rakam beyan etmese de talepler toplandığında asgari ücret 40 bin TL'ye yaklaşıyor.

Türk-İş’in Bakanlığa sunduğu taleplerin karşılanması halinde asgari ücretin yüzde 78.8 zamla 39 bin 525 liraya yükseltilmesi gerekiyor.

Türk-İş, aynı hesaplama yöntemini geçen yıl da kullanmış ve talebini 29 bin 583 lira olarak açıklamıştı. Bu da Türk-İş’in net asgari ücret için talep ettiği rakamı son bir yılda yüzde 33.6 oranında yükselttiği anlamına geliyor. Asgari ücretliden emekliye, çocuk işçiliğinden iş cinayetlerine kadar çalışma hayatındaki bir dizi soruna da işaret edilen Türk-İş’in mektubunda asgari ücret için öncelikle geçen yıl karşılanmayan yüzde 14.38’lik enflasyon kaybının telafi edilmesi istendi. Bu yapıldıktan sonra gıda, ulaşım, kira ve eğitimde yaşanan yüksek fiyat artışlarının karşılanmasını talep eden Türk-İş, bunlara ilave olarak ekonomik büyümenin sağladığı refah artışının işçiye yansıtılması talebinde bulundu. Bütün bu taleplerin 39.525 TL’lik asgari ücreti işaret ettiği belirtiliyor.