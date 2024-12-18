Türk İş’ten asgari ücret görüşmesi öncesi kritik toplantı

Türk İş, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 19 Aralık'ta gerçekleştireceği 3’üncü toplantı öncesi asgari ücret gündemiyle Başkanlar Kurulu ile bir toplantı düzenleme kararı aldı.

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025’te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık, ikinci toplantısını ise 16 Aralık’ta gerçekleştirdi.

Henüz rakam konuşmayan Komisyon, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın başkanlığında 19 Aralık Perşembe günü saat 11.30’da yapacak.

Toplantı öncesinde komisyonda işçi tarafını temsil eden Türk İş, Başkanlar Kurulu’nu toplama kararı aldı.

SENDİKANIN TAVRI TARTIŞILACAK

Türk İş Genel Merkezi’nde yapılacak toplantının gündemi ise asgari ücret olacak. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay başkanlığında yapılacak toplantıda, asgari ücret görüşmelerinde Türk İş'in tavrı tartışılacak.

Toplantıya katılan Türk İş'e bağlı sendikaların yönetimlerinden asgari ücret konusunda görüş alınacak. Asgari ücret görüşmelerinde anlaşmanın sağlanamaması halinde konfederasyonun izleyeceği yol haritası belirlenecek.