Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yıl dönümü İzmir'de konserle kutlandı

5 Aralık 1934’te Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 90’ıncı yıl dönümü ve Dünya Kadın Hakları Günü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi tarafından düzenlenen konserle kutlandı. Uğur Sayınbatur şefliğinde TOBAV Mandolin Orkestrası konseri, Kültürpark İzmir Sanat’ta ücretsiz yapıldı. Kadınların yoğun katılım sağladığı konserde Mandolin Orkestrası için düzenlenmiş çok sesli vals, mazurka, marş ve Türk müziği eseri icra edildi.

“En üst seviyelere ulaşmalıyız”



İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Neriman Balcı Türkeri, 5 Aralık 1934’te kadınların Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne seçme ve seçilme hakkını kazandıklarını belirterek, “Dönemin Başbakanı İsmet İnönü, ‘Kadının kurtuluş devrimi gerçekleşti’ dedi. Bugün bu kurtuluş devriminin 90. yılını kutluyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamanın yolu, kadını güçlendirecek eşitlikçi politikalardan geçiyor. Eşit temsil hakkı istiyoruz. Bu onurlu günde Türk kadınına duyduğu sınırsız güvenle Batı uygarlıklarının önünde haklarını tanıyan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi biz Türk kadınları tüm kalbimizle, inancımızla çalışma, eğitim, bilim ve kültür sanat alanlarında en üst seviyelere ulaşmalıyız” diye konuştu.

“Daha ileriye taşımak benim boynumun borcu”



Konsere katılan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ise kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının tüm toplumun ilerlemesinde ve çağdaşlaşmasında büyük bir devrim olduğunu belirterek “Bu sadece bir eşitlik meselesi değil, aynı zamanda ülkenin ve toplumun daha demokratik olması yolunda büyük bir adım. Bugün siyasette, iş gücünde ve toplumsal hayatta hala var olmaya çalışıyoruz. Hala eşitlik mücadelesini sürdürmeye çalışıyoruz. Cumhuriyet’in kenti İzmir’de yaşayan tüm kadınlara her zaman yanlarında olacağımızı ve onların hayatını kolaylaştıracak somut adımlar atmaya başladığımızı biliyorsunuz. Bugün bu görevde bir kadın olarak hizmet ediyorsam bu mücadeleyi daha ileriye taşımak benim boynumun borcu” dedi.

TOBAV Mandolin Orkestrası



TOBAV Mandolin Orkestrası, 2013 yılında İzmir’de kuruldu. Müzik öğretmenleri ve profesyonel, amatör gönüllü sanatçılardan oluşan orkestra, mandolin çalgısını sanatseverlere tanıtmayı, sevdirmeyi ve Köy Enstitüleri ruhunu taşıyan çalgıyı ve repertuvarı gelecek nesillere taşımayı misyon edindi.