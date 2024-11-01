Türk Lirası mevduat ve fonlarda stopaj oranları artırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Türk Lirası mevduat ve fonlarda stopaj oranları artırıldı.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67'inci maddesindeki tevkifat oranlarına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 6 ay vadeli mevduatta stopaj oranı yüzde 7,5'ten yüzde 10'a, 1 yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 5'ten yüzde 7,5'e, 1 yıldan uzun vadelerde ise yüzde 2,5'ten yüzde 5'e yükseltildi.

Düzenleme 31 Ocak 2025'e kadar geçerli olacak.