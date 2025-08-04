Türk Lirası’nın değer kaybı yeni eşikte: Puldan ucuz para!

Türk Lirası’nın değer kaybı sürüyor.

Söz konusu değer kaybı PTT'nin satışa sunduğu posta pullarına da yansıdı.

Satışa sunulan bazı posta pulları piyasadaki en değerli banknot olan 200 Türk Lirası'nı aştı.

Yurttaşın alım gücü her geçen gün azalırken, 200 TL'lik banknotla bir posta pulu bile alınamıyor olması mevcut durumun en net fotoğrafı olarak yorumlandı.

PTT’nin bastığı “Yabani Meyveler” ve “Ulu Camilerimiz” temalı pullar da 210 TL’den satılıyor.