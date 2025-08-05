Türk lirasıyla dış ticarette yükseliş

Türk lirasıyla bu yılın 7 ayında 190,6 milyar liralık ihracat, 640,1 milyar liralık ithalat gerçekleştirildi

Ticaret Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, Ocak-Temmuz döneminde Türk lirasıyla ihracat yüzde 11,6 artışla 190,6 milyar liraya ulaştı. Aynı dönemde ithalat yüzde 44,3 artışla 640,1 milyar liraya yükseldi. Temmuz ayında 165 ülkeye TL ile ihracat yapılırken, 39 bin 525 firma dış ticaret işlemlerinde Türk lirasını tercih etti.

Temmuzda 165 ülkeye Türk lirasıyla ihracat yapılırken 39 bin 525 firma dış satımında Türk lirasını kullandı.