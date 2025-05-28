'Türk mafyası' Selanik'te Yunan istihbaratçılara ateş açtı: 6 kişi gözaltında

Yunanistan basını, Selanik'in güneydoğusunda yer alan Sedes (Termi) şehrinde dün bir benzin istasyonunda silahlı çatışma meydana geldiğini yazdı.

Basında yer alan haberlere göre olay dün 15.30 sularında gerçekleşti. İddiaya göre Seres'teki bir benzin istasyonuna giren, içinde 3 Türk vatandaşları olduğu öne sürülen olan gümüş renkli cipi takip eden Yunanistan ulusal istihbarat örgütü EYP görevlileri benzin istasyonuna girdi.

Arkalarından gelen aracı fark eden gümüş renkli araçtaki kişiler, Yunan istihbaratçıların bulunduğu araca ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, 6 KİŞİ GÖZALTINDA

Türk vatandaşı olduğu iddia edilen kişiler olay yerinden kaçarken Yunanistan polisi bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. Silahlı saldırıyla ilgili 6 Türk vatandaşının gözaltına alındığı öğrenildi.

Saldırganlar Yunanistan basını tarafından Türk organize suç şebekeleriyle bağlantılı olarak servis edilirken organize suçlar polisinin olayı 'çok ciddi' diye nitelediği ve konuyla ilgili soruşturmayı devraldığı ifade edildi.

Olayın gerçekleştiği akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler inceleniyor.