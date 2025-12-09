Türk Metal: MESS teklifi kabul edilemez

BirGün/ANKARA

Türk Metal Sendikası Başkanlar Kurulu, 2025-2027 dönemi Türk Metal–MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde gelinen aşamayı değerlendirdi. Sendika, MESS’in son oturumda ücret ve sosyal haklarda sunduğu teklifi reddettiklerini, masadan kalktıklarını ve uyuşmazlık tutanağı tutarak resmi arabulucu sürecini başlattıklarını açıkladı.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, 15 Ekim tarihinde başlayan görüşmelerin 8 Aralık'ta İstanbul’da MESS Genel Merkezi’nde yapılan oturumla devam ettiği belirtildi. Bugüne kadar gerçekleştirilen 5 oturumda 54 madde ve sözleşme eki iki yönetmelikte anlaşma sağlandığı, 38 madde ve sözleşme eki bir yönetmelikte ise uzlaşılamadığı kaydedildi. Anlaşma sağlanamayan maddelerin başında ücret artışları ve sosyal haklara bağlı parasal maddeler yer aldı.

ÜCRET VE SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN TEKLİFLER REDDEDİLDİ

Türk Metal, birinci altı ay için saatlik ücretlere %20 + seyyanen 35 TL artış teklif ettiklerini, buna karşılık MESS’in %5 + 11,50 TL artış önerdiğini aktardı. Sendika, bu teklifin oransal karşılığının %10’a tekabül ettiğini ifade ederken, diğer altı aylar için MESS’in herhangi bir teklifte bulunmadığını duyurdu. Sosyal yardımlar açısından da MESS’in ilk yıl için %25 önerdiği, ikinci yıl için ise teklif sunmadığı belirtildi.

Açıklamada, “Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullarda, yaşam şartları gün geçtikçe ağırlaşan üyelerimiz için teklif edilen bu oranları kabul etmemiz mümkün değildir” denilerek, ücret ve sosyal haklara ilişkin tekliflerin heyet tarafından reddedildiği vurgulandı.

Sendika, süreci masada sonuçlandırma yönünde “sosyal diyalog” yaklaşımını sürdürdüklerini ancak MESS’in son teklifinin kabul edilemez nitelikte olduğunu belirtti. Türk Metal, önümüzdeki günlerde MESS’in tutumuna karşı “yasal ve meşru eylemleri ortaya koymaktan çekinmeyeceklerini” de duyurdu.