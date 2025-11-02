Türk müziğinin "hocaların hocası" Süheyla Altmışdört yaşamını yitirdi

Cumhuriyet döneminin yetiştirdiği en değerli müzik eğitimcilerinden, Türk sanat müziğinin “hocaların hocası” olarak anılan Süheyla Altmışdört, 99 yaşında hayatını kaybetti.

1926 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Süheyla Altmışdört, İstanbul Belediye Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra uzun yıllar eğitmenlik ve koro şefliği yaptı.

Münir Nurettin Selçuk, Şefik Gürmeriç, Mesud Cemil ve Nevzat Atlığ gibi ustaların öğrencisi olan sanatçı; Bülent Ersoy, Ahmet Özhan ve Coşkun Sabah gibi birçok ismin de hocasıydı.

İBB Kültür'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Süheyla Altmışdört'ün ölümüyle ilgili şu ifadelere yer verildi:

Ailesine, öğrencilerine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz."