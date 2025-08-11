Türk öğrenciler, sahte pasaportlarla Türkiye'deki üniversitelere 'yabancı öğrenci' kontenjanından girmiş!

Türkiye’de sahte e-imza ile diploma düzenleyen, sahte kimlik ve ehliyet temin ettiği öne sürülen şebekeye yönelik soruşturma gündemdeki yerini korurken, gazeteci Murat Ağırel yeni bir iddiayı gündeme taşıdı.

Ağırel’in Cumhuriyet’te yayımlanan yazısına göre, bazı Türk öğrencilerin sahte yabancı pasaportlar kullanarak usulsüz şekilde üniversitelere, özellikle de tıp ve hukuk fakültelerine yerleştiği öne sürüldü.

Kasım 2024’te CİMER’e iletilen bir ihbarda, çok sayıda Türk öğrencinin sahte pasaportlarla “uluslararası öğrenci” statüsü kazandığı, bu sayede yüksek puan gerektiren bölümlere haksız biçimde yerleştiği belirtildi. Şikâyette, üniversitelerin uluslararası ofislerinde görev yapan bazı yöneticilerin bu başvurulara göz yumduğu, hatta sürecin kolaylaştırılması için adım attığı iddia edildi.

İhbar, önce İçişleri Bakanlığı’na, ardından Dışişleri Bakanlığı’na yönlendirildi. Göç İdaresi Başkanlığı Yabancılar Genel Müdürlüğü, yapılan incelemelerde söz konusu yabancılar hakkında herhangi bir yasal giriş-çıkış kaydı veya aktif ikamet izni bulunmadığını bildirdi. Bunun üzerine dosya, üniversite kayıtlarının incelenmesi için Yükseköğretim Kurulu’na sevk edildi.

YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

Aralarında Ankara Medipol, İzmir Katip Çelebi, Doğuş, İstanbul Nişantaşı, İstanbul Okan ve İstanbul Ticaret üniversitelerinin de bulunduğu bazı vakıf üniversiteleri ise verdikleri resmi yanıtlarda, ihbarda belirtilen durumları doğruladı. Bu üniversiteler, belgelerini zamanında sunmayan öğrencilerin kayıtlarının silindiğini ve usulsüzlük tespit edildiğinde yasal sürecin başlatıldığını açıkladı.