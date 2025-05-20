Türk operasında devrim: Gilgameş

Deniz Burak BAYRAK

Müzik tarihimizin benzersiz ustalarından Ahmet Adnan Saygun’un Bilkent Üniversitesi’nin tozlu raflarından sahneye usta bir prodüksiyonla aktarılan Gilgameş operası, 16’ncı İstanbul Uluslararası Opera ve Bale Festivali kapsamında gerçekleştirilen dünya prömiyerinde seyirciyle buluştu.

Sümerler’den günümüze değişmeyen kavramlardan olan özgürlük ve ölümsüzlük tutkularını dile getiren destan, bir epik dram olarak Türk opera tarihinde devrim niteliği taşıyor. Gilgameş’i sahneye koyan İstanbul Devlet Opera ve Balesi Başrejisörü Caner Akın, BirGün’ün sorularını yanıtladı.

Caner Akın

Gilgameş destanını sahnelemenizin sanat yaşamınızdaki yeri nedir?

Türk opera tarihindeki en önemli sanat olaylarından biri olacak olan Gilgameş operasını sahneye koymamın tabii ki benim için çok büyük bir önemi var. Hayal bile etmediğim, edemeyeceğim bir şeyi yaşıyorum. Bu bağlamda bu kadar önemli bir sanat olayında, tarihsel bir hikâye ile Gilgameş’e ilişkin kendi hayallerimi sahneye yansıtmak büyük bir gurur kaynağı. Hele ki İstanbul Devlet Opera Balesi ile Devlet Opera ve Balesi'nin geldiği noktada, onların yüksek potansiyelleri ile bu tarz eserleri hayata geçebiliyoruz.

Saygun’un şiirsel librettosu ile müziğinin birlikteliği ne tür mesajlar veriyor?

Saygun Hoca’nın librettosu burada müzikle beraber çok önemli mesajlar veriyor ama bunu fark etmek için ilk başta tarihi de bilmek lazım. Şöyle ki; Sümerler’den gelen dünyanın ilk edebi metni Gilgameş destanı orijinal tabletlerden biraz farklılıklar ile sahnede. Saygun ufak değişiklikler yapmış. Orijinal metinde, ölümsüzlük arayışında olan Gilgameş, ‘gençlik odu’nu Utnapiştim’den aldıktan sonra uyuyakalıyor. Uyuyakaldığında bir yılan gelip alıyor. Böylece Gilgameş ölümlü oluyor ama Saygun, o kadar ince bir nokta atışı yapmış ki Gilgameş gençlik odunu Utnapiştim’den aldıktan sonra İrnina’nın hayalini görüp kendisi teslim ediyor yılana. Bu şunu gösteriyor: Gilgameş ölümsüzlük arayışındayken neden ölümsüzlükten, tanrısallaşmaktan vazgeçip ölümlü olmayı kabul ediyor? Burada garip bir paradoks var: Ölümlü olmayı kabul ettikten sonra, kendi içine dönük ilahi aşka yaklaştıkça ölümsüzlüğü keşfetmiş oluyor.

Temsilde dijital yansıtmalar ve ışık, tamamlayıcı bir atmosfer yaratmış. Nasıl yorumlarsınız?

Prodüksiyonun konseptinde vurguladığımız noktalar; Saygun’un müziği gibi fütüristik yaklaşımlar, stilize edilen kostümler, tabletler ya da masklar. Ama en önemlisi stilize edilmiş videolar. Üç boyutlu sistemin sahnede akması, mekân ve duygu değişikliği sağlandığında bize büyük avantaj sunuyor. Üst düzey bir müziği seyirciyi anlatabilmenin ancak bütünselleşmiş bir sahne prodüksiyonuyla olabileceğine inandığımız için böylesine kapsayıcı bir konsept yarattık ve genel provalarımızda da misafirlerimiz bunun Türk operası için çok büyük bir devrim olduğunu söylediler.

Saygun’un Gilgameş’i tematik olarak neyin ya da nelerin altını çiziyor?

Saygun’un vurguladıkları, binlerce yıl önce yazılan tabletlerden alınmış bir hikâyenin, binlerce yıl sonra da aynı olacağı gerçeği. Takvim hangi tarihi gösterirse göstersin insanoğlunun kendi içsel çekişmeleri, egoları, büyüklük taslaması… Gerçek anlamda kendini bilen, ruhunun derinliklerine inebilen, kendini bulabilen, ışığı arayan insan dünyevi ya da uhrevi anlamda neyin neden olduğunu algılamaya çalışan insan oluyor. Gilgameş de böyle. Bu bağlamda zorba ve zalim bir tanrı-kralken günün sonunda öyle bir noktaya geliyor ki halkına iyi davranan, insanlığını bulmuş olan, ölümsüzlükle işi olmayan, bu dünyada ruhunu hisseden bir noktaya geliyor. O zaman da insanlarla güzel bir şekilde yaşayabiliyor. Saygun da eserin sonunda ne güzel demiş: ‘Huzur ne güzel, sevgi ne güzel. Sevgiden başka gerçek mi var?’ Her şey gelip geçiyor; lüksleri, sıfatları, kaygıları geride bırakıyoruz. Bunu unutmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Gilgameş’in yolculuğu, mücadelesi, döngüsü aslında bizi, insanı anlatıyor.

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SAYGUN’UN ŞAHESERİNE DİJİTAL YAPI

İDOB Müdür ve Sanat Yönetmeni Caner Akgün ise eserin kültür ve sanat anlamında bir miras olduğuna dikkat çekerek “Opera ve bale tarihimizin en büyük sanat olayıdır Gilgameş’in sahnelenmesi. Çünkü Saygun Hoca’mız bu eseri kendi şaheseri olarak değerlendirmiş. Eseri, dijital bir yapı içerisinde film izler gibi izliyoruz. Üç boyutlu bir yapıda bazı metaforik ve sembolik ögeler görüyoruz. Anlatım oldukça basitleştirildi. Dramaturjik akış olarak zor bir eser, bu akışı bozmayacak şekilde bir düzenleme yaptık. Bu sorumluluk ve cesaret istiyordu çünkü bu bir emanet, bir miras. AKM’nin teknik imkânları da eserin sahnelenmesini sağladı. Böylece bir emaneti geleceğe taşıyoruz. Eserde öyle renkler yakalanıyor ki seyircilerimiz lütfen sadece bir kez izlemesinler” dedi.