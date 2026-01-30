Türk patronlardan AB liderlerine açık mektup

Türkiye’de sermaye sınıfı, Avrupa ile ilişkileri geliştirmek istiyor.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ve Başkan Yardımcısı Ali Kibar, “Dünyanın yeni bir Avrupa'ya ihtiyacı var, bunu birlikte inşa edelim” diyerek AB liderlerine açık mektup hazırladı.

Dünya gazetesinin aktardığına göre bu mektup, 31 Ocak’ta (yarın) İngilizlerin Financial Times gazetesinde yayınlanacak.

Mektupta AB’nin “Made in Europe” hamlesine işaret edilerek, "Avrupa'nın Türkiye'ye, Türkiye'nin de Avrupa'ya ihtiyacı var. Avrupa'nın Türkiye'yi dışlayarak ekonomik ve stratejik özerklik kurabileceğine inanmıyoruz" mesajının verileceği öğrenildi.