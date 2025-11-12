Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı, yaşamını yitirdi

28 Ekim salı günü kalp krizi geçiren Muazzez Abacı, yaşamını yitirdi.

Gelişmeyi Abacı'nın menajeri Taner Budak duyurdu.

Instagram'dan açıklama yapan Budak, "Büyük bir üzüntüyle sanatçımız Muazzez Abacı'yı 12 Kasım 2025 tarihinde, 78'nci doğum gününde kaybettik. Sevgisi, güler yüzü ve güzel kalbiyle daima hatırlanacak" dedi.

NE OLMUŞTU?

Muazzez Abacı, 28 Ekim'de ABD'de hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontrollerde Abacı'nın kalp krizi geçirdiği anlaşılmış ve kendisine stent takılmıştı. Tedavisi normal odada başlayan Abacı daha sonra yoğun bakıma kaldırılmıştı.