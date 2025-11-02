Türk sinemasının usta oyuncusu Engin Çağlar son yolcuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - "Kınalı Yapıncak", "Feride", "Makber" ve "Rüyalar Gerçek Olsa" gibi unutulmaz birçok Yeşilçam filminde başrol oynayan Engin Çağlar, son yolculuğuna uğurlandı.

Kendisine motosiklet çarpması sonucu 85 yaşında hayatını kaybeden Çağlar, Şişli Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Usta sanatçının cenazesine, ailesi, sevenleri ile Nuri Alço, Ediz Hun, Teoman Ayık ve Ali Rıza Binboğa'nın arasında olduğu sanat dünyasından birçok isim katıldı.

- "Bir sürü projesi vardı, film bile yapabilirdi"

Engin Çağlar'ın eşi Filiz Vural Çağlar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Herkes burada, herkesin kalbi bizimle ona da inanıyoruz. Bütün Türkiye'mizin başı sağ olsun. Olayla şu anda avukatlarımız ilgileniyor." dedi.

Engin Çağlar'ın oğlu Eser Övet, babasının geçirdiği kazadan bahsederek, şunları kaydetti:

"İnşallah (böyle bir kaza) bundan sonra kimsenin babasını, çocuğunu bulmaz. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Sapasağlam bir adamdı, her şeyi yer, içerdi, ilaç kullanmazdı, her işini kendi yapardı. Biz ailece beraber yaşardık. İşleriyle kendi ilgilenirdi, bir sürü projesi vardı, hala film bile yapabilirdi ama kader kısmet bugüne kadardı. Sevenleri asla üzülmesin en güzel şekilde yaşadı."

Oyuncu Ediz Hun, Engin Çağlar'ın tam bir sinema insanı olduğunu vurgulayarak, "Değerli bir aktördü. Onu kaybettik, çok büyük üzüntü duyuyorum. Olmaması gereken bir şey oldu. Çağlar da belki hata olabilir ama öbür tarafta da saatte 60-70 kilometre hızla gelen bir motosiklet var. Motosikletler her yere giriyorlar, girilmez işareti alana da giriyorlar. Trafik kuralları yalnız arabalar, nakil vasıtaları, otobüsler ve kamyonetler için değil. Motosiklet kullananlar alınmasın, her gün kaza oluyor. Bir disiplin getirilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

- "Bana babalık, dostluk, arkadaşlık, sırdaşlık yaptı"

Film-San Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Engin Çağlar'ın 17 Kasım'da "FilmSan Sinema Dizi Ödülleri"nde onur ödülü alacağını belirterek, "9 yıl kendisiyle beraber çalıştık. Film San'da 9 yıl başkanlık yaptı. İki gün önce konuştuğumuzda zaten çok mutluydu." diye konuştu.

Engin Çağlar'ın yakın zamanda sağlık kontrolleri yaptırdığını aktaran Terzioğlu, şu bilgileri verdi:

"Kontrollerden sonra güldü, 'Tüh ya, yine bir şey çıkmadı benden. Genç olanların hepsi kanser oldu, başlarına bir şey geldi, öldüler. Ben de zıpkın gibi ayaktayım.' dedi. En son kelimesi buydu. 'Zıpkın gibi ayaktayım, daha çok yapacak şeyimiz var.' dedi. Bir yandan kitabını hazırlıyordu. Çok üzgünüm, diyecek bir şey yok, takdiri ilahi. Ben onunla çok güzel çalıştım. Bana babalık, dostluk, arkadaşlık, sırdaşlık yaptı. Sırf bana değil, herkese bunu yapıyordu. Tam bir halk adamıydı, oyuncuydu, stardı, jöndü. Halkla da çok iç içe olan bir insandı, o yüzden çok seviliyordu. Onu seven herkes bugün buradaydı. Çok güzel şeyler yaptı."

Oyuncu Nuri Alço ise Türk sinemasının değerli bir insanını kaybettiklerini dile getirerek, "Benim yıllarca çok samimi olduğum, her gün beraber olduğum bir insandı. Ölmeden önceki gündüz beraberdik. Eve giderken böyle bir kaza geçirdi. Gerçekten bu motorlara bir çare bulunması gerek. Bu kadar süratli motor kullanılmaz. Ailesini, çocuklarını yalnız bıraktı. Böyle bir ölümü hak etmedi." dedi.