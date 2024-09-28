Türk sinemasının ustaları Adana’da ‘Onur’landırıldı

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde, Onur Ödülleri sahiplerini buldu. Türk sinemasına verdikleri emeğin yanı sıra başarılarını onurlandırmak adına sunulan ödüller bu yıl sinema ve tiyatro oyuncuları Demet Akbağ ve Uğur Polat’a verildi.

Ceyda Düvenci’nin moderasyonunu yaptığı geceye, Mehmet Aslantuğ, Nur Sürer, Emel Müftüoğlu gibi sanat dünyasından önemli isimler katıldı.

Zeydan Karalar, törende yaptığı konuşmada, festivalin her yıl çıtasını yükseltmenin gururunu yaşadığını dile getirerek, “Adana Altın Koza, yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa’da da anılacak bir marka haline geliyor.

Bu yolculukta yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum” dedi. Karalar, Türk sinemasına olan inancını, yerli sinemacıların, sınırlı bütçelerle dünya çapında yapımlarla rekabet eder hale geldiğini vurgulayarak ifade etti.

GİRİTLİOĞLU’NA ADADI

Uğur Polat’ın ödülünü festivalin uzun metraj jürisinde yer alan sanatçı Mehmet Aslantuğ verdi. Polat ödülünü geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Tomris Giritlioğlu’na adadı. Polat konuşmasında, “1978’de başlayan bu serüvenin bugünlere gelmiş olması beni çok mutlu ediyor. Adana seyircisinin sıcaklığını hep hissettim. Bu ödülümü, kariyerimde büyük bir dönüm noktası olan Tomris Giritlioğlu’na adıyorum” sözlerini kaydetti.

Demet Akbağ’a ödülünü Adana Büyükşehir Belediyesi ve Festival Onursal Başkanı Zeydan Karalar verdi. Sahneye alkışlar eşliğinde çıkan Akbağ, Adana’ya duyduğu sevgiyi samimiyetle paylaştı. Akbağ, “Yıllar boyunca farklı sahnelerde yer aldım, ama bu güzel şehrin elinden ödül almak benim için tarifsiz bir gurur” dedi. Akbağ, sahneye “yakın arkadaşım” dediği Emel Müftüoğlu’nu sahneye davet etti. Akbağ, Müftüoğlu’nun ısrarı üzerine Ege türkülerinin efsanevi sesi Özay Gönlüm’ü taklit ederek salonda neşeli anlar yaşattı.

FİLM MÜZİKLERİ YANKILANDI

Gecede Orkestra şefi Eray İnal yönetiminde Çukurova Symphonic Project ve Nazende Çoksesli Türk Müziği Korosu, ‘Mavi Boncuk’, ‘Gençlik Başımda Duman’ gibi film müziklerini seslendirdi. Orkestra ardından Akbağ’ın başrolünde yer aldığı ‘Neredesin Firuze’ filminden ‘Ya Evde Yoksan’ şarkısını seslendirirken, sanatçının sahneye eşlik etmesi, izleyenleri derin bir duygunun içine sürükledi. Bu anlar, festivalin kalbinde yankılanan melodilerle birleşerek, sinema ve müziğin büyüsünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Ulusal Uzun Film Yarışması’nda da, Burak Çevik’in yönettiği, Burak Can Aras, Efe Taşdelen, Onur Gözeten ve Yiğit Ege Yazar’ın oynadığı “Hiçbir Şey Yerinde Değil”, Murat Fıratoğlu’nun yönettiği ve Sefer Fıratoğlu, Güneş Sayın, Ali Barkın Birkan ve Fırat Bozan ile birlikte rol aldığı “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri” ve Zeynep Köprülü’nün yönettiği, Cemre Ebüzziya, Nazan Kesal ve Yasemin Szawlowski’nin oynadığı “Su Yüzü”, Türkiye’de ilk kez festival kapsamında seyirciyle buluştu.