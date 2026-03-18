Türk şoför ABD-İsrail saldırısında ölmüştü: İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den Türkçe mesaj

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD-İsrail saldırılarında ölen Türk şoför Hüseyin Fırat’la ilgili açıklama yaptı ve ailesine taziye dileklerinde bulundu. Arakçi, Fırat'ın ölümünün ABD-İsrail'in masum ve sivilleri hedef aldığının açık bir göstergesi olduğunu kaydetti.

X hesabından Türkçe açıklama yapan Arakçi, şu ifadeleri kullandı:

İran topraklarında, düşman ABD-İsrail tarafından hedef alınan emekçi Türk şoför Hüseyin Fırat’ın mazlum şekilde şehit edilmesi, saldırganların masum ve sivilleri hedef aldığının açık bir göstergesidir. Bu mübarek ayda o aziz şehide Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dilerim. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 18, 2026

NE OLMUŞTU?

İstanbul'dan aldığı yükü Afganistan'a teslim ettikten sonra Türkiye'ye dönerken İran'da İsrail'in füze saldırılarında yaralanan 29 yaşındaki Hataylı TIR şoförü Hüseyin Fırat, tedavi gördüğü Zencan'da bulunan Musavi Hastanesi'nde 11 Mart'ta yaşamını yitirmişti.