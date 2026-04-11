Türk sporunun Sinyor'u unutulmadı: Can Bartu ölümünün 7'nci yılında anılıyor

Türk sporunun simge isimlerinden Can Bartu, ölümünün 7'nci yıl dönümünde anılıyor. Fenerbahçe’nin unutulmaz isimleri arasında yer alan Bartu, hem futbol hem basketboldaki başarılarıyla spor tarihinde özel bir konuma sahip.

31 Ocak 1936’da İstanbul’da doğan Bartu, spor hayatına 1949 yılında Fenerbahçe basketbol takımında başladı. Aynı dönemde futbol altyapısında da yer alan Bartu, kısa sürede iki branşta birden dikkat çeken bir performans sergiledi.

HEM BASKETBOL, HEM FUTBOL OYNADI

Futbol kariyerine ilginç bir şekilde adım atan Bartu, bir maçta yaşanan oyuncu eksikliği nedeniyle basketbol takımından futbola dahil edildi. 1955-1957 yılları arasında Fenerbahçe’de hem futbol hem basketbol oynayan Bartu, Türkiye’de iki branşta da milli formayı giyen ilk ve tek sporcu olarak tarihe geçti.

Saha içindeki çok yönlülüğüyle dikkat çeken Bartu’nun, aynı gün içinde hem futbol hem basketbol maçına çıktığı karşılaşmalar Türk spor hafızasında yer edindi.

İTALYA'DA 6 SEZON GEÇİRDİ

Mithatpaşa Stadı’nda Beşiktaş’a attığı gollerin ardından aynı gün Galatasaray’a karşı basketbolda 32 sayı kaydetmesi, kariyerinin en çarpıcı anılarından biri olarak öne çıktı.

1961 yılında İtalya’ya transfer olan Bartu, Fiorentina, Venezia ve Lazio formalarıyla 6 sezon geçirdi. İtalya’da sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Bartu, Sinyor lakabıyla anıldı.

Fiorentina ile Avrupa Kupa Galipleri Kupası finaline çıkarak Avrupa kupalarında final oynayan ilk Türk futbolcu unvanını da elde etti.

1970 YILINDA FUTBOLU BIRAKTI

1967’de Fenerbahçe’ye dönen Bartu, 1970 yılında futbolu bıraktı. Sarı-lacivertli formayla 326 maçta 162 gol atan efsane isim, milli takım kariyerinde de 26’sı A milli olmak üzere 28 kez forma giydi ve 6 gol kaydetti.

Kariyerinin ilginç anlarından biri de milli takımda kaleye geçtiği maç oldu. 1958 yılında Romanya karşısında kaleci sakatlanınca kaleye geçen Bartu, böylece milli takım tarihinde hem gol atan hem de gol yiyen nadir isimlerden biri olarak kayıtlara geçti.

Futbolu bıraktıktan sonra spor yazarlığı yapan Bartu’nun adı, Fenerbahçe’nin Samandıra’daki tesislerine verildi. Türk sporuna bıraktığı izlerle hafızalardaki yerini koruyan efsane isim, ölümünün yedinci yılında saygıyla anılıyor.