Türk Tabipleri Birliği: ''Biber gazı kimyasal silahtır, kullanımı derhal yasaklanmalıdır''

Türk Tabipleri Birliği (TTB), son günlerde gösteri yapan vatandaşlara yönelik biber gazı kullanımına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, ''biber gazının uluslararası literatürde kimyasal silah olarak değerlendirildiği vurgulanarak, kullanımının derhal yasaklanması'' çağrısında bulunuldu.

Türk Tabipleri Birliğinin resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından düzenlenen eylemlerde emniyet güçleri tarafından biber gazı kullanılmasına tepki gösterildi.

TTB, ''Birleşmiş Milletler’in 1996 yılında biber gazının yasaklanması yönünde aldığı karara ve Türkiye'nin 1997’de imzaladığı Kimyasal Silahlar Konvansiyonu’na atıfta bulunarak, bu tür ajanların özellikle kapalı alanlarda, yakın mesafeden veya yoğun şekilde kullanılması halinde kimyasal silah niteliği taşıdığını'' belirtti. Açıklamada, ''Biber gazı kimyasal silahtır, kullanımı derhal yasaklanmalıdır'' denildi.

Açıklamada, 2011 yılında yayımlanan ''Gösteri Kontrol Ajanları'' adlı TTB kitapçığında, biber gazının ölümcül etkilerine dikkat çekildiği hatırlatıldı. Türkiye’de biber gazı maruziyeti nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar olduğu hatırlatılan açıklamada, Metin Lokumcu’nun ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporlarında biber gazının etkisinin net olarak teyit edildiği vurgulandı. Ayrıca, Musa Dağ, Çayan Birben, Mevlüt Altun, Hacı Zengin ve Kazım Şeker'in de benzer şekilde hayatını kaybettiği ifade edildi.

TTB, ''biber gazının sağlık açısından ciddi tehdit oluşturduğunu ve kimyasal silah olarak değerlendirilmesi gerektiğini'' belirterek, ''kolluk kuvvetlerinin bu tür müdahalelerden vazgeçmesi çağrısında'' bulundu.