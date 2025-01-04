Türk Tabipleri Birliği'nden İsrail'in gözaltına aldığı Doktor Safiya için uluslararası kamuoyuna çağrı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Gazze Kemal Adwan Hastanesi Müdürü Dr. Hussâm Abu Safiya'nın, İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmasını kınadı ve Gazze'nin sembol isimlerinden olan doktorun serbest bırakılması için uluslararası sağlık kuruluşlarını göreve çağırdı.

TTB'nin X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail işgal güçlerinin, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'ni basarak ateşe vermesini ve son ana kadar direnen hastane müdürü Dr. Hussâm Abu Safiya'yı esir almasını lanetliyoruz. Hiçbir milliyet, din veya etnik köken gözetmeden, hastaların iyilik halinin ve insan yaşamının korunmasının hekimler için öncelikli olduğunu hatırlatıyor; meslektaşımızın derhal serbest bırakılması için Dünya Tabipleri Birliği'ni, Dünya Sağlık Örgütü'nü ve uluslararası kamuoyunu göreve çağırıyoruz."

HUSSAM ABU SAFİYA KİMDİR?

Abu Safiya, Gazze'de faaliyet gösteren sembol hekimlerden biri. Pediatri ve neonatoloji alanında yüksek lisans derecesine sahip olan Safiya, 21 Kasım 1973'te Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliye Mülteci Kampı'nda doğdu.

5 Ekim'de Gazze Şeridi'nin kuzeyine ablukaya alan İsrail'in Kemal Advan Hastanesi'ni terk etmesi yönündeki çok sayıda çağrısını reddederek görevini sürdüren Safiya, 44 hastane çalışanıyla birlikte İsrail güçleri tarafından alıkonuldu. Safiya kısa süreliğine tutuklanıp serbest bırakılsa da İsrail'in bu baskın sürecindeki saldırılarında oğlu İbrahim, öldürüldü. Hastane avlusunda oğlu için cenaze namazı kıldıran Safiya, hastaneyi terk etmeyi reddettiği için oğlunun öldürülerek kendisinin cezalandırılmaya çalışıldığını söyledi.

Safiya, hastanede kalarak İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılardan dünyayı haberdar etti ve saldırıların sona erdirilmesi için uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu bulundu. Safiya, 23 Kasım'da İsrail'in insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda yaralandı. Ciddi biçimde yaralanan Safiya, "Benim kanım, meslektaşlarımın ya da hizmet verdiğimiz insanların kanından daha değerli değil. İyileşir iyileşmez hastalarımın yanına döneceğim" sözleriyle hafızalara kazındı.