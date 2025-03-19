Türk Tabipleri Birliği: Ülkemizde anayasal hakların güvencede olmadığının ilanı olmuştur

Türk Tabipleri Birliği (TTB), İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalara tepki gösterdi.

TTB Merkez Konseyi'nden yapılan açıklamada, ''İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dün İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu kararıyla diplomasının iptal edilmesi, bu sabah da aralarında belediye başkanlarının ve yöneticilerinin olduğu çok sayıda kişiyle birlikte gözaltına alınması, böylece anayasal bir hak olan siyaset yapma hakkının engellenmesi, ülkemizde anayasal hakların güvencede olmadığının ilanı olmuştur'' denildi.

"Demokrasi ve Hukukun Olmadığı, Anayasal Hakların Güvencesiz Bırakıldığı Bir Ülkede Sağlık Olmaz! Hukuk, Demokrasi ve Adalet Tüm Kurumlarıyla İşler Hale Getirilmelidir" başlıklı açıklamada, şöyle denildi:

''İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dün İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu kararıyla diplomasının iptal edilmesi, bu sabah da aralarında belediye başkanlarının ve yöneticilerinin olduğu çok sayıda kişiyle birlikte gözaltına alınması, böylece anayasal bir hak olan siyaset yapma hakkının engellenmesi, ülkemizde anayasal hakların güvencede olmadığının ilanı olmuştur.

"TÜM KURUMLARIYLA BİR AN ÖNCE İŞLER HALE GETİRİLMELİDİR"

Diploma kararı aynı zamanda, topluma örnek olması beklenen akademisyenlerin, bilim üreterek toplumun ilerlemesini sağlamakla görevli üniversitelerin, bağımsız olması beklenen yargı kurumunun halini de gözler önüne sermiştir.

Ülkemizin birikimi, hukukun egemenliğinin sağlanmadığı, kurum ve kuralların yok edildiği, üniversitelerin siyasete alet edildiği bir ülke olmayı hak etmeyecek düzeydedir.

Bir an önce demokrasi ve hukukun işlediği, üniversitelerin özgür ve özerk olduğu bir toplumsal düzene dönülmelidir. Hukuk ve demokrasi herkes içindir ve tüm yurttaşlara eşit uygulanmalıdır.

Demokrasi ve hukuk olmadan, temel insan haklarına saygı gösterilmeden sağlık ve refah içinde bir toplum olamayacağımız gerçeği unutulmamalı ülkemizin geleceği için hukuk, demokrasi ve adalet tüm kurumlarıyla bir an önce işler hale getirilmelidir."