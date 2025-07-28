Türk Tabipleri Birliği’nden Dünya Tabipleri Birliği ve Birleşmiş Milletler’e Gazze çağrısı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Gazze’de süren insani krize, insanların açlıktan ve tıbbi malzeme yokluğundan ölmesine neden olan ambargoya, yardım sırasında bekleyenlerin İsrail ordusunca sistematik biçimde katledilmeleri gibi savaş suçlarına karşı açıkça tutum alması talebiyle Dünya Tabipleri Birliği’ne kapsamlı bir çağrı yaptı.

TTB Dünya Tabipleri Birliği’ne ayrıca, Cenevre Sözleşmeleri’ne uyulması ve tıbbi yansızlık ilkesi gözetilmesi için İsrail Hükümeti’ne ve İsrail Tabipleri Birliği’ne yönelik çağrıda bulunulması ve ayrıca Dünya Sağlık Örgütü Genel Kurulu’nda Gazze’de yaşanan insan hakları ihlallerine ilişkin etkin karar alma süreçlerinin işletilmesini talep eden bir tutum belgesi yayımlaması önerilerini iletti.

Dünya Tabipleri Birliği’nin genel bir politika belgesine dönüşmesi önerilen metin, ilgili komisyonca teknik olarak uygunluk değerlendirmesinden geçti ve ekim ayında Portekiz’de yapılacak Dünya Tabipleri Birliği Genel Kurulu’nda görüşülmek üzere gündeme alındı.