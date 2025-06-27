Türk Tabipleri Odası: "Eziyet Yönetmeliği'nin geri çekilmesini istiyoruz"

Türk Tabipleri Odası'na (TTB) bağlı 46 tabip odası, Sağlık Bakanlığının 1 Kasım 2024 tarihinde Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde yaptığı değişikliğin aile hekimliği çalışanlarının temel haklarında kayıplara yol açtığını ve toplumun sağlık ihtiyaçlarını hiçe saydığını belirtti.

Sağlık hizmetlerinde koruyucu sağlık hizmetlerinin ağırlıklı olmasını, hizmetin kamu binalarında verilmesini, çalışanlara performansa dayalı olmayan, insanca yaşamaya yetecek tek ücret ödenmesini talep eden tabip odası yönetimi, ücret gaspının karşısında olduklarını belirterek hak kaybının giderilmesini talep etti.

Odaların ortak basın açıklamasının tam metni ise şöyle:

"Sağlık Bakanlığı, birinci basamak sağlık alanında örgütlü emek-meslek örgütlerinin karşı görüşlerine rağmen 1 Kasım 2024 tarihinde Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde değişiklik yaparak birinci basamak sağlık hizmetlerinin tedavi edici yönünü güçlendiren, aile hekimliği çalışanlarının temel haklarında kayıplara yol açan, toplumun sağlık ihtiyaçlarını hiçe sayan düzenlemeleri hayata geçirdi.

Sağlık çalışanlarının “Eziyet Yönetmeliği” olarak nitelediği bu düzenleme karşısında birinci basamak sağlık hizmet alanında örgütlü yapılar, yönetmeliğin iptali talebiyle aylarca süren basın açıklamaları, mitingler, iş bırakma eylemleri yaptı ve yargıya başvurdu.

Sağlık Bakanlığı’nın yeni yönetmelikle sağlık çalışanlarının hak kayıpları olmayacağı yönündeki sözlerinin doğru olmadığını, son 6 ay aile sağlığı merkezine (ASM) gelmeyen hasta sayıları temel alınarak ASM çalışanlarının ücretlerinden Mayıs ayına kıyasla yaklaşık %15 gibi yüksek oranda yapılan kesintiyle anlamış oldu.

Bizler tabip odası yönetimi olarak, birinci basamak sağlık hizmetlerinde koruyucu sağlık hizmetlerinin ağırlıklı olmasını, hizmetin kamu binalarında verilmesini, çalışanlara performansa dayalı olmayan, insanca yaşamaya yetecek tek ücret ödenmesini, bu hizmetin toplumun tümüne tamamen ücretsiz sunulmasını savunuyoruz.

Aile hekimlerine dayatılan yönetmeliğin ve ücret gaspının karşısında olduğumuzu belirterek hak kaybının giderilmesini ve “Eziyet Yönetmeliği”nin geri çekilmesini istiyoruz."