Türk takımları voleybolda 26'ncı kupanın peşinde

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası finali rövanş maçında yarın İtalya temsilcisi Reale Mutua Fenera ile karşılaşacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

İtalya’da oynanan ilk karşılaşmayı 3-2 kazanan sarı-kırmızılı ekip, rövanşa avantajlı çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, sahasında oynayacağı mücadeleyi kazanması halinde kulüp tarihinin ilk Avrupa kupasını müzesine götürecek.

2010'DA ÜÇÜNCÜ OLMUŞTU

Daha önce CEV Kupası’nda üç kez final oynayan ancak şampiyonluk elde edemeyen Galatasaray, bu kez kupaya bir adım mesafede. Galatasaray, 2009-2010 sezonunda CEV Challenge Kupası’nda üçüncülük elde etmişti.

Öte yandan Türk voleybolu, kulüpler düzeyinde 26. uluslararası kupaya ulaşmaya hazırlanıyor. Türkiye, bugüne kadar Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda 8, CEV Şampiyonlar Ligi’nde 8, CEV Kupası’nda 5 ve CEV Challenge Kupası’nda 4 kez şampiyonluk yaşadı.

Bu süreçte en fazla başarıya ulaşan ekip VakıfBank oldu. Sarı-siyahlılar, 12 uluslararası kupayla zirvede yer alırken; Eczacıbaşı 7, Fenerbahçe 3 kupayla öne çıktı. Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyespor 2, Yeşilyurt ise 1 kez Avrupa kupası kazandı.

Galatasaray Daikin’in yarın galip gelmesi halinde hem kulüp tarihine geçecek bir başarı elde edilecek hem de Türkiye’nin uluslararası voleybol başarılarına bir yenisi daha eklenecek.