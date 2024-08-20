Türk takımlarının Avrupa maçları şifresiz yayınlanacak

Avrupa'da kulüp düzeyindeki uluslararası turnuvaların yayın haklarını 3 yıllığına satın alan TRT, Türk takımlarının maçlarını bu süre boyunca şifresiz ve ücretsiz yayınlayacak.

Yabancı takımların maçları ise TRT'nin dijital platformu olan 'tabii' üzerinden yayınlanacak.

TANITIM LANSMANI

TRT, tanıtım lansmanını da dün akşam İstanbul’da gerçekleştirdi.

Tanıtım gecesine TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ile İkinci Başkan Hüseyin Yücel, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile İkinci Başkan Metin Öztürk, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, milli okçular Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış, Ulaş Berkim Tümer, milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar ve spor dünyasından birçok isim ile davetliler ve basın mensupları katıldı.