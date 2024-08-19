Türk takımlarının Avrupa maçları TRT ekranlarında olacak

UEFA Kupaları'nı 3 yıl boyunca yayınlayacak Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT, tanıtım lansmanını İstanbul’da gerçekleştirdi.

TRT 3 yıl boyunca Türk ekiplerinin Avrupa’daki tüm karşılaşmalarını ücretsiz yayınlayacak. Türk ekiplerinin dışında oynanacak tüm karşılaşmaların "tabii" üzerinden ücretli bir şekilde yayınlanacağı aktarıldı.

Tanıtım gecesine TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ile İkinci Başkan Hüseyin Yücel, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile İkinci Başkan Metin Öztürk, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, milli okçular Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış, Ulaş Berkim Tümer, milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar ve spor dünyasından birçok isim ile davetliler ve basın mensupları katıldı.

Gece toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.