Türk takımlarının Avrupa maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu hafta için UEFA Avrupa Ligi'deki oynayacağı maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Avrupa Ligi 2. hafta kapsamında 3 Ekim Perşembe akşamı Letonya deplasmanında oynanacak RFS-Galatasaray karşılaşmasında Slovak hakem Filip Glova düdük çalacak.

Aynı gün saat 22.00'de oynanacak Beşiktaş-Eintracht Frankfurt maçında İskoçya Futbol Federasyonu'ndan John Beaton görev alacak.

Aynı saatte oynanacak Twente-Fenerbahçe maçını ise İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.





