Türk takımlarının Avrupa maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'deki maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu hafta için UEFA Avrupa Ligi'deki oynayacağı maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Avrupa Ligi 2. hafta kapsamında 3 Ekim Perşembe akşamı Letonya deplasmanında oynanacak RFS-Galatasaray karşılaşmasında Slovak hakem Filip Glova düdük çalacak.
Aynı gün saat 22.00'de oynanacak Beşiktaş-Eintracht Frankfurt maçında İskoçya Futbol Federasyonu'ndan John Beaton görev alacak.
Aynı saatte oynanacak Twente-Fenerbahçe maçını ise İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.