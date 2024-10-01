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Türk takımlarının Avrupa maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'deki maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Spor
  • 01.10.2024 12:02
  • Giriş: 01.10.2024 12:02
  • Güncelleme: 01.10.2024 12:06
Türk takımlarının Avrupa maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu hafta için UEFA Avrupa Ligi'deki oynayacağı maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Avrupa Ligi 2. hafta kapsamında 3 Ekim Perşembe akşamı Letonya deplasmanında oynanacak RFS-Galatasaray karşılaşmasında Slovak hakem Filip Glova düdük çalacak.

Aynı gün saat 22.00'de oynanacak Beşiktaş-Eintracht Frankfurt maçında İskoçya Futbol Federasyonu'ndan John Beaton görev alacak.

Aynı saatte oynanacak Twente-Fenerbahçe maçını ise İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.



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