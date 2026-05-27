Türk takımlarının Avrupa’daki olası rakipleri netleşiyor

Süper Lig’i şampiyon tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılacağı için eleme oynamayacak.

Avrupa kupalarına katılacak diğer Türk ekipleri ise grup aşamasına kalabilmek adına ön eleme turlarını geçmek zorunda olacak.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İskoç temsilcisi Heart of Midlothian ya da Polonya ekibi Gornik Zabrze ile eşleşecek. Sarı-lacivertlilerin rakibi, 17 Haziran’daki kura çekiminde netleşecek.

İlk maçların 21 veya 22 Temmuz’da, rövanşların ise 28 veya 29 Temmuz’da oynanması planlanıyor.

FENERBAHÇE ÜÇÜNCÜ ÖN ELEMEDEN BAŞLAYACAK

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalabilmesi için üçüncü ön eleme ve play-off turunu da geçmesi gerekecek.

Geçen sezon Avrupa macerasına Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemelerinde Feyenoord’u elemiş ancak play-off turunda Benfica karşısında elenmişti.

TRABZONSPOR, PLAY-OFF'TA

Türkiye Kupası’nı kazanan Trabzonspor ise Avrupa Ligi’nde doğrudan play-off turuna katılacak. Bordo-mavililerin olası rakipleri arasında Braga, Rangers, Ferencvaros, Viktoria Plzen ve PAOK gibi ekipler bulunuyor.

Trabzonspor’un rakibi 3 Ağustos’taki kura çekiminde belli olacak. Play-off maçları ise 20-27 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Türkiye Kupası’nın Trabzonspor tarafından kazanılması, Besiktas’ın da Avrupa Ligi elemelerine katılmasını sağladı. Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundan turnuvaya dahil olacak.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri arasında Olimpiakos, Anderlecht, Karabağ, Celtic ve Pafos FC yer alıyor.

Kura çekimi 17 Haziran’da yapılacak. Siyah-beyazlılar ilk maçını 23 Temmuz’da, rövanşı ise 30 Temmuz’da oynayacak.

Süper Lig’i beşinci sırada tamamlayan Istanbul Basaksehir ise UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda mücadele edecek. İstanbul temsilcisi, Avrupa kupalarındaki 10. sezonuna hazırlanırken rakibi ilk eleme turu maçlarının ardından belli olacak.