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Türk Tarih Kurumu başkanı değişti

Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Yüksel Özgen atandı. Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu görevinden alınırken, yerine Rahmi Güney getirildi.

Güncel
  • 04.08.2023 00:28
  • Giriş: 04.08.2023 00:28
  • Güncelleme: 04.08.2023 00:30
Kaynak: ANKA
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Türk Tarih Kurumu başkanı değişti
FOTOĞRAF: ANKA

Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Yüksel Özgen atandı. Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu görevinden alınırken, yerine Rahmi Güney getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı. Buna göre; Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Yüksel Özgen atandı. Türk Tarih Kurumu’nun başkanı Birol Çetin’di.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu görevinden alındı. Karakaşoğlu’nun yerine ise Rahmi Güney atandı.

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