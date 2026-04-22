Türk tekstil devi iflasın eşiğinde

Hazır giyim sektörünün köklü firmalarından Kelebek Tekstil ile Kelebek Mağazacılık, yaşanan finansal sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme şirketlere 3 aylık geçici mühlet verdi.

Ekonomi
  • 22.04.2026 09:07
  • Güncelleme: 22.04.2026 09:19
Kaynak: Haber Merkezi
Türk tekstil sektöründe artan maliyetler ve finansmana erişimde yaşanan zorluklar firmaları zorlamaya devam ediyor. Son olarak, uzun yıllardır hazır giyim alanında faaliyet gösteren Kelebek Tekstil ile Kelebek Mağazacılık konkordato talebinde bulundu.

Başvuruyu değerlendiren İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketler hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Bu süreçte şirketlerin mali yapısının inceleneceği ve faaliyetlerinin yasal denetim altında sürdürüleceği belirtildi.

1973 yılında kurulan şirket, özellikle Perspective markasıyla hem iç pazarda hem de yurt dışında büyüme göstermişti. Marka, bir dönem 42 ülkede 100’ü aşkın satış noktasına ulaşarak dikkat çekmişti.

Şirketin bugün ise Türkiye ile birlikte Dubai, Irak, İran, Mısır, Filistin, Kosova ve Özbekistan gibi pazarlarda toplam 20 mağaza ile faaliyet gösterdiği ifade ediliyor.

