Türk Telekom başantrenörü Erdem Can'dan anlamlı mesaj: "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni takip edelim"

Türk Telekom Basketbol Takımı Başantrenörü Erdem Can, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek amacıyla yapılan gösteriye katılan gençlere övgü dolu sözlerle destek verdi.

Erdem Can, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizin gençlerine, onların bağlılıklarına çok teşekkür ediyorum. Bize mavi gözlü, sarışın bir yiğit, çok önemli bir kılavuz verdi: Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi. Onu takip edelim.”

Can’ın bu sözleri, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Sporda ve toplumda gençlerin etkin rol alması gerektiğini vurguladı.