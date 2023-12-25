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Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Ratiopharm Ulm'e konuk olacak

Ajans Haberleri
  • 25.12.2023 10:29
  • Giriş: 25.12.2023 10:29
  • Güncelleme: 25.12.2023 10:29
Kaynak: AA
Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Ratiopharm Ulm'e konuk olacak

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 13. maçında yarın Alman kulübü Ratiopharm Ulm ile deplasmanda karşılaşacak.

Neu-Ulm kasabasındaki Ratiopharm Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak.

Türk Telekom, 3 galibiyet, 9 mağlubiyetle 10 takımlı grubun 9. sırasında bulunuyor.

Başkent ekibinin sahasında 91-78 yenildiği Ratiopharm Ulm ise 8 galibiyet, 4 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor.

Grupları ilk 2'de bitiren takımlar, adını doğrudan çeyrek finale yazdıracak. 3 ila 6. sıradaki ekipler ise play-off oynayacak.

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