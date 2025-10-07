Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda yarın deplasmanda Cosea ile karşılaşacak

Ajans Haberleri
  • 07.10.2025 10:21
  • Giriş: 07.10.2025 10:21
  • Güncelleme: 07.10.2025 10:21
Kaynak: AA
Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda yarın deplasmanda Cosea ile karşılaşacak

ANKARA (AA) - Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu ikinci haftasında yarın deplasmanda Fransa'nın Cosea ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Bourg-en-Bresse kentindeki Ekinox Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 20.30'da başlayacak.

Başkent ekibi ilk maçında Ratiopharm Ulm'e 96-93 mağlup olurken, Cosea ise Dolomiti Energia'yı 79-48 yendi.

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda daha önce Cosea ile oynadığı 4 maçta sadece bir kez galip gelebildi.

BirGün'e Abone Ol