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Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Volia Towers'ı konuk edecek

Ajans Haberleri
  • 14.01.2025 12:23
  • Giriş: 14.01.2025 12:23
  • Güncelleme: 14.01.2025 12:23
Kaynak: AA
Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Volia Towers'ı konuk edecek

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 15. haftasında yarın sahasında Almanya'nın Veolia Towers takımını ağırlayacak.

Ankara Spor Salonu'ndaki mücadele, saat 19.30'da başlayacak.

Başkent ekibi, organizasyonda 8 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor. Almanya temsilcisi ise 3 galibiyet, 11 yenilgiyle 10. sırada yer alıyor.

Türk Telekom, ilk yarıda deplasmanda oynanan maçta rakibine 89-77 yenildi.

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