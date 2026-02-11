Türk Telekom'da işçilere tasfiye

Samsun'da bulunan Karadeniz İşçi Derneği, Türk Telekom'da son dönemlerde yaşanan işten çıkarmalara karşı kamuoyuna çağrı yaptı. Karadeniz İşçi Derneği Sözcüsü Erol Atasoy, Türk Telekom'da binlerce işçinin 'teşvik' adı altında işten çıkarıldıklarını, işçilerin baskı ve mobing koşullarında ikale sözleşmesine zorlandıklarını söyledi.

YENİ BİR ÖZELLEŞTİRME PLANI

Bu şekilde kadrolu istihdam tasfiye edilerek taşeronlaştırmanın önünün açılmak istendiğini vurgulayan Atasoy, "İş güvencesi ve sendikal haklar ayaklar altına alınarak Türk Telekom'da yeni bir özelleştirme planı uygulamaya konuluyor.

Türkiye kamu altyapılarından biri olan Türk Telekom, rekor kârlılığa rağmen işçilerin iş güvencesiz çalıştırılması amaçlanıyor. Teşvik adı altında toplu tasfiye ve özelleştirme süreci yaşanılıyor" diye konuştu.

BİN 866 İŞÇİ ÇIKARILDI

Ülke genelinde son 9 ayda, bin 866 işçinin şirket bünyesinden ayrılmaya zorlandığını vurgulayan Erol Atasoy, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Samsun'da da yüzlerce çalışanı olan Türk Telekom'da aynı uygulama hayata geçiriliyor. 2026 yılı teşvik uygulaması" programıyla işten çıkarılan işçilere kıdem ve ihbar tazminatına ek olarak 5-6 aylık ücret tutarında ödeme teklif edilerek, iş sözleşmelerinin ikale yoluyla sonlandırılması hedeflenmektedir. Karadeniz İşçi Derneği olarak Türk Telekom işçilerinin yanındayız. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 29. Maddesi kapsamında toplu işten çıkarmalara karşı kamuoyunun duyarlılığını bekliyoruz."