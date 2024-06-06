Türk Telekom'da üst düzey görev değişimi: İsmail İlhan Hatipoğlu Yönetim Kurulu Başkanı oldu

Türk Telekom A.Ş. Yönetim Kurulu’nda Başkan Ömer Fatih Sayan görevden alındı, yerine Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. İsmail İlhan Hatipoğlu getirildi.

Türk Telekom'da üst düzey görev değişimi gerçekleşti.

Dünya'da yer alan habere göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türk Telekom A.Ş. Yönetim Kurulu’ndaki başkanlık görevini Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu'na bıraktı.

Kulislerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bazı şirketlerin üst düzey görevlerinde değişikliğe gideceği iddia edilmişti.