Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı oyuncuları başarıya inanıyor

ANKARA (AA) - SALİH ULAŞ ŞAHAN - Türk Telekom oyuncuları Yavuz Gültekin ve Kris Bankston, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, BKT Avrupa Kupası ve Türkiye Kupası'nda başarılı olacaklarına inanıyor.

Yavuz Gültekin ve Kris Bankston, AA muhabirine, hazırlık süreçlerini ve yeni sezon hedeflerini değerlendirdi.

Yeni sezon hazırlıklarının iyi ilerlediğini aktaran Yavuz, "Hazırlık dönemini de turnuvaları da gayet iyi geçirdiğimize inanıyorum. Takımın yüzde 90'ı yeni. O yüzden birlikteliğimizi ve takımdaşlığımızı pekiştirdiğimize inanıyorum. Yeni sezonda da ne olacağını göreceğiz. Üç kulvarda da, şampiyonluğu hedefliyoruz ve bunu yapacağımıza inanıyorum. Buna göre gayet yetenekli oyuncularımız var. Bakalım, takımdaşlığımız olduğu için de heyecanlıyız ve sevinçliyiz." ifadelerini kullandı.

Takıma yeni katılan isimlere de değinen Yavuz, "Çoğu oyuncuyla birlikte karşılıklı oynamıştık, birbirimizi tanıyorduk ama kişisel olarak soyunma odasında da dışarıda da birlikte geçirdiğimiz vakitten sonra daha fazla birbirimizi tanımış olduk. İyi insanlar, iyi arkadaşlar. Bakalım bu sezon, inşallah başarılı oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarları da maça davet eden Yavuz, "Onların desteği olmadan biz başaramayız. Onların desteğiyle bir yerlere geliyoruz. Taraftar desteği çok önemli. O yüzden gelip bizi izlemelerini, bizim için destek olmalarını istiyoruz." diye konuştu.

- Bankston: "Taraftarlar bizi izlesin, bu yıl geliyoruz"

Yeni transferlerden ABD'li pivot Kris Bankston ise "Hazırlıklarım iyi gidiyor. Güzel bir hazırlık dönemi geçiriyoruz ve bundan keyif alıyorum. Sahada her şeyimi ortaya koymak ve bu yıl kazanmak istiyorum." dedi.

Türkiye liginde rekabetin üst seviyede olduğuna dikkati çeken Bankston, "Oyun çok daha hızlı. Şehir de harika. Her gün yapacak yeni şeyler buluyorum. Taraftarlar bizi izlesin, bu yıl geliyoruz. Sadece kazanmak istiyorum. EuroCup'ı kazanmak istiyorum, ligi kazanmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.