Türk Telekom eSüper Lig’de yeni sezon heyecanı başladı

Türk Telekom’un, Türkiye Futbol Federasyonu ile iş birliği sonucu geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen Türk Telekom eSüper Lig’de yeni sezon heyecanı başladı.

İlk kez düzenlenen ve Galatasaray’ın şampiyonluğuyla sonuçlanan ilk sezonun ardından Trendyol Süper Lig’deki 20 kulübün eFutbol takımlarının şampiyonluk mücadelesi vereceği yeni sezonun ilk müsabakaları, 15 Şubat’ta oynandı. Türk Telekom’un aynı zamanda yayıncılığını üstlendiği eSüper Lig’de karşılaşmalar Tivibu Spor aracılığıyla izleyicilerle buluşacak.

Normal sezonu ilk 8 sırada bitiren takımlar play-off aşamasına katılma hakkı elde edecek. Play-off turunda seriler En İyi 3 (BO3) olarak oynanacak ve sekiz takım arasından dört takım final aşamasına kalacak.

Final aşamasına çeyrek finalden başlayan takımlar play-off aşamasından gelecek 4 takımla eşleşip finale ulaşmak için mücadele edecek. Play-off ve final maçlarının Nisan 2024’te gerçekleştirileceği Türk Telekom eSüper Lig karşılaşmaları Tivibu Spor ekranlarından yayınlanacak.



