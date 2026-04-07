Türk Telekom, Eurocup'ta final için Fransa deplasmanında

Türk Telekom Basketbol Takımı, Eurocup yarı final üçüncü ve son maçında yarın Fransa temsilcisi JL Bourg ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bourg-en-Bresse kentindeki Ekinox Salonu’nda oynanacak mücadele TSİ 20.30’da başlayacak.

Serinin ilk maçında deplasmanda 99-71’lik farklı galibiyet elde eden başkent ekibi, Ankara’daki rövanşta rakibine 76-73 mağlup oldu. 1-1 eşitliğin bulunduğu seride kazanan taraf adını finale yazdıracak.

Türk Telekom’un turu geçmesi halinde finalde Beşiktaş ile karşılaşması kesinleşecek. Bu senaryoda Eurocup'ta ilk kez iki Türk takımı finalde karşı karşıya gelecek ve kupa Türkiye’ye gelecek.

FİNALİ ALAN EUROLEAGUE GİDECEK

Öte yandan organizasyonu kazanan ekip, gelecek sezon Euroleague’de mücadele etme hakkı elde edecek. Türk Telekom’un şampiyon olması halinde kulüp, 1997-1998 sezonundan sonra ilk kez bu organizasyonda yer alacak.

Avrupa Kupası’nda daha önce Türk takımları iki kez şampiyonluk yaşadı. Galatasaray 2016’da, Darüşşafaka ise 2018’de kupayı müzesine götürdü. Türk Telekom’un turu geçmesi durumunda kupa üçüncü kez Türkiye’ye gelecek.

Karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulunan Genel Menajer Önder Külçebaş, serinin ilk iki maçına dikkat çekerek, “İlk maçta doğru yaptıklarımızı sahaya yansıtmak istiyoruz. Rakibin hücum ribaundlarını sınırlamak ve top kayıplarını azaltmak kritik olacak. Hücumda ise top paylaşımını artırarak daha doğru atışlar bulmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.