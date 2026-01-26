Türk Telekom, Eurocup'ta Litvanya deplasmanında
Eurocup B Grubu'nun 16. haftasında Türk Telekom, Litvanya temsilcisi Lietkabelis ile karşılaşacak. Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Kaynak: Spor Servisi
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Eurocup B Grubu'nun 16. haftasında yarın sahasında Litvanya temsilcisi Lietkabelis Panevezys ile mücadele edecek.
Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Başkent ekibi, 10 galibiyet 5 mağlubiyetle 3'üncü, Lietkabelis Panevezys ise 3 galibiyet 12 mağlubiyetle 9'uncu basamakta yer alıyor.
Organizasyonun ilk yarısındaki maçı deplasmanda 100-74 kazanan Türk Telekom'un rakibiyle karşılaşmalarında da 4-1 üstünlüğü bulunuyor.