Türk Telekom, Eurocup'ta zorlu virajda
Eurocup'ın iddialı takımlarından Türk Telekom yarın evinde Trento'yu konuk edecek. Mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Kaynak: Spor Servisi
Türk Telekom, Eurocup B Grubu 13. maçında yarın sahasında İtalyan ekibi Dolomiti Energia Trento ile mücadele edecek.
Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Grupta 7'şer galibiyet, 5'er mağlubiyeti bulunan takımlardan Türk Telekom, averajla 4'üncü, Dolomiti Energia Trento ise 5'inci sırada yer alıyor.
Organizasyonda ilk yarıdaki maçı deplasmanda 80-60 kazanan Türk Telekom'un rakibiyle karşılaşmalarında da 4-1 üstünlüğü bulunuyor.