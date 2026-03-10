Türk Telekom, Eurocup’ta çeyrek final için sahaya çıkıyor

Türk Telekom, Eurocup 8’li final turunda yarın İspanya temsilcisi BAXI Manresa’yı konuk edecek. Ankara Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Normal sezonu B Grubu’nda 12 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 4. sırada tamamlayan başkent temsilcisi, A Grubu’nu 5. sırada bitiren BAXI Manresa ile eşleşti.

Tek maç üzerinden oynanacak turu kazanan ekip çeyrek finale yükselme hakkı elde edecek.

DAHA ÖNCE KARŞILAŞTILAR

Türk Telekom’un turu geçmesi halinde çeyrek finalde İsrail temsilcisi Hapoel Jerusalem ile karşılaşması bekleniyor.

İki takım daha önce 2019-2020 sezonunda Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde karşı karşıya gelmişti. O sezon oynanan iki mücadelede taraflar sahadan birer galibiyetle ayrılmıştı.

Türk Telekom Genel Menajeri Önder Külçebaş, karşılaşma öncesinde yaptığı değerlendirmede rakiplerinin tempolu ve geniş rotasyona sahip bir ekip olduğunu belirtti.

"SAVUNMA KİMLİĞİMİZİ YANSITACAĞIZ"

Manresa’nın İspanya Ligi’nde play-off hattının dışında bulunduğunu hatırlatan Külçebaş, “Rakibimiz net bir oyun karakterine sahip, geniş rotasyonlu ve tempolu bir takım. Geçtiğimiz hafta sonu evlerinde Tenerife’yi yenerek formda olduklarını gösterdiler. Biz de Eurocup’ta maç başına en az sayı yiyen takım olarak kendi savunma kimliğimizi sahaya yansıtmaya çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Kupası’nda elde edilen başarılı performansın ardından seyirci desteğinin önemine dikkat çeken Külçebaş, tek maç üzerinden oynanan eleme turunun getirdiği tecrübeyle birlikte sahaya kazanmak için çıkacaklarını belirterek, “Coşkulu ve agresif bir basketbol oynayarak çeyrek finale kalmak istiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.