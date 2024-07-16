Türk Telekom, Fransız basketbolcu Yoan Makoundou'yu kadrosuna kattı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, Fransız pivot Yoan Makoundou'yu transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Yoan Makoundou artık Ankara basketbolu için ter dökecek. Geçtiğimiz sezon Buducnost Voli forması giyen Yoan Makoundou, yeni sezonda takımımızın gücüne güç katacak. Ailemize hoş geldin Yoan Makoundou" denildi.
Geride kalan sezon Buducnost Voli'de 48 maçta forma giyen Makoundou, 9.3 sayı ortalamasıyla oynadı.