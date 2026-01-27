Türk Telekom: Hizmetlerin özel şirketlere devredileceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır

Türk Telekom, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın 4 büyükşehirde abonelere verilen hizmetlerin AKP'ye yakın iki şirkete devredileceği iddiasına ilişkin "Şirketimizle ilgili bugün bazı yayın organlarında gündeme getirilen 'Türk Telekom’da hizmetlerin özel şirketlere devredileceği' yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Üçüncü parti iş ortaklarıyla yürütülen rutin operasyonel faaliyetler şirketimiz açısından ilave bir maliyet oluşturmamaktadır. Dolayısıyla, Türk Telekom’un zarar edeceği ya da bu nedenle müşterilerine yüzde 100 oranında zam yapacağı yönündeki iddialar da asılsızdır" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, yaptığı değerlendirmede, Türk Telekom'un 4 büyükşehirde abonelerine verdiği hizmetlerin AKP'ye yakın iki şirkete devredileceğini iddia ederek, "2025 yılının ilk 9 ayında Türk Telekom’un net karı 21 milyar lira. İşte bu kar AKP’nin de iştahını artırıyor ve bu kaynağı kendi yandaş şirketlerine aktarmanın yollarını arıyor. Türk Telekom’un kendi teknik kadrosuyla yaptığı işlerin tümünü bu iki yandaş şirkete devrediyor. Bu devir planı öyle bir plan ki devasa bir zarar ortaya çıkarıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Türk Telekom'un konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Şirketimizle ilgili bugün bazı yayın organlarında gündeme getirilen 'Türk Telekom’da hizmetlerin özel şirketlere devredileceği' yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu nedenle kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yapma gereği doğmuştur. Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki; dünyada kamu ya da özel tüm sektörlerde belirli operasyonel süreçlerin üçüncü parti iş ortaklarıyla yürütülmesi yaygın ve yerleşik bir iş yapış biçimidir.

Bu uygulamalar hizmetlerin daha hızlı ve etkin şekilde yönetilmesini sağlamak ve müşteri deneyimini en seviyede tutmak amacıyla hayata geçirilmektedir. Sektör genelinde uygulanan bu iş modeli herhangi bir hizmet devri anlamına gelmemektedir. Türk Telekom, 185 yılı aşkın köklü geçmişi boyunca bazı operasyonel süreçlerini herhangi bir kişi ya da kuruma ayrıcalık tanınması söz konusu olmaksızın alanında yetkin iş ortaklarıyla yürütmüş; bugün de uzman iş ortaklarıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

"TÜRK TELEKOM'UN ZARAR EDECEĞİ YÖNÜNDEKİ İDDİALAR DA ASILSIZDIR"

Bu kapsamda; üçüncü parti iş ortaklarıyla yürütülen rutin operasyonel faaliyetler şirketimiz açısından ilave bir maliyet oluşturmamaktadır. Dolayısıyla, Türk Telekom’un zarar edeceği ya da bu nedenle müşterilerine yüzde 100 oranında zam yapacağı yönündeki iddialar da asılsızdır. Tüm faaliyet alanlarında mevzuata uygun şekilde kamu yararını esas alan şirketimiz, ülkenin her yerinde yaygın altyapısı ile 56 milyonu aşan abonesine insan odaklı yaklaşımı merkezine alarak en iyi hizmeti sunmaya devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."