Türk Telekom, ‘Prime Basın Tarifesi’ni duyurdu

GSM şirketi Türk Telekom, basın mensuplarına özel ‘Türk Telekom Prime Basın Tarifesi’ni kullanıma sunduğunu duyurdu.

‘Türk Telekom Prime Basın Tarifesi’ aylık 40 GB internet, Türk Telekom mobil ve sabit hatlarla sınırsız ve her yöne 1000 dakika konuşma, 1000 SMS içeriyor.

İlk 2 fatura dönemi ücretsiz olan bu teklif 12 ay taahhütle aylık 200 TL’ye kullanılabilecek.

Tarifeye gelen Basın Mensupları, her ay 7 gün yurt dışında 57 ülkede tarifelerini ücretsiz kullanma hakkından ve ‘Prime’ servisinin ayrıcalıklarından yararlanabilecek.