Türk Telekom sahasında TOFAŞ'ı yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Türk Telekom, konuk ettiği TOFAŞ'ı 95-78 yendi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Türk Telekom 7. dakikada 13-9 öne geçti. TOFAŞ üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla etkili olmaya çalışsa da Türk Telekom, ilk çeyreği 26-23 önde tamamladı.

Tempolu başlayan ikinci çeyrekte TOFAŞ, 16. dakikayı 41-37 üstün tamamladı. Hücumda Besson ve Furkan Korkmaz ile etkili olan konuk takım, son bölümde üçlük atışlardan bulduğu basketlerle soyunma odasına 8 farkla (50-42) önde gitti.

Üçüncü çeyrekte Smith ve Alexander'in iyi oyunuyla farkı kapatan Türk Telekom, 28. dakikada (65-65) beraberliği yakaladı. Türk Telekom, üçüncü çeyreğin son anlarında hücumda Smith ile bulduğu sayılarla farkı 4'e çıkardı ve final periyoduna 69-65 üstün girdi.

Son periyoda Blazevic'in isabetli dış atışlarıyla başlayan TOFAŞ'a Türk Telekom, hızlı hücumlarla karşılık verdi. Maçın 36. dakikası, 81-68 Türk Telekom'un üstünlüğüyle geçildi.

Son bölümde rahat bir oyun ortaya koyan Türk Telekom, sahadan 95-78 galip ayrıldı.