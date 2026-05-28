Türk Telekom, seriyi eşitlemek için parkeye çıkıyor
Türk Telekom, play-off çeyrek final serisinin ikinci maçında Anadolu Efes’i Ankara’da ağırlayacak. Başkent ekibi, seriyi eşitleyerek yarı final umutlarını son maça taşımak istiyor.
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin ikinci maçında yarın sahasında Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek.
Ankara Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 18.00’de başlayacak.
İLK MAÇI EFES KAZANDI
İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği serinin ilk karşılaşmasında Anadolu Efes, rakibini 86-75 mağlup ederek 1-0 öne geçmişti.
Başantrenör Erdem Can yönetimindeki başkent temsilcisi, taraftarı önünde kazanarak seriyi son maça taşımayı hedefliyor.
Seriyi geçen ekip, yarı finalde Fenerbahçe ile Erokspor arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.
Seride üçüncü maça ihtiyaç duyulması halinde mücadele, 31 Mayıs Pazar günü Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak.