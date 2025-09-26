Türk Telekom, sezonu Beşiktaş GAİN deplasmanında açıyor

ANKARA (AA) - SALİH ULAŞ ŞAHAN - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, 2025-2026 sezonuna yarın Beşiktaş GAİN deplasmanında başlayacak.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 18.00'de oynanacak.

- Hazırlık süreci

Yeni sezon hazırlıklarına 11 Ağustos'ta başlayan Türk Telekom, 18 Ağustos'ta Antalya'da kampa girdi.

Daha sonra çalışmalarını Ankara'da devam ettiren mavi-beyazlılar, çıktığı 9 hazırlık maçında 7 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

- Transfer çalışmaları

Türk Telekom, yeni sezon planlamasında 11 oyuncuyu kadrosuna katarken, 8 oyuncu ile yollarını ayırdı.

Başkent ekibinde gelen ve giden basketbolcular ise şöyle:

Gelenler: Doğuş Özdemiroğlu, Yavuz Gültekin, Emircan Koşut, Ata Kahraman, Marko Simonovic, Jordan Usher, Kyle Allman Jr., Andrejs Grazulis, Kris Bankston, Jaleen Smith, Michael Devoe

Gidenler: Anthony Brown, Braian Angola, Javon Bess, Yoan Makoundou, İsmet Akpınar, Olivier Hanlan, Mahir Ağva, Kenneth Smith

- Avrupa serüveni başlıyor

Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yanı sıra BKT Avrupa Kupası'nda da mücadele edecek.

Mavi-beyazlı takım, bu sezon Avrupa'daki ilk maçına 30 Eylül'de Ratiopharm Ulm karşısında çıkacak.

- Geçen sezon sıralamaları

Başkent ekibi, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonunu 13 galibiyet ve 17 mağlubiyet ile 10. sırada tamamladı.

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda ise Hapoel Shlomo'ya çeyrek finalde elendi.